Donkey Kong Country Returns HD : Nintendo partage l'intro du jeu sur Nintendo Switch

Adaptation du jeu initialement sorti sur Wii en 2010, ayant déjà eu droit à un portage, en 2013 sur 3DS, Donkey Kong Country Returns HD aura la lourde tâche d'ouvrir le bal sur Nintendo Switch en 2025.

Pour faire simple, il s'agit d'une version définitive qui reprend le jeu original, en l'adaptant à des commandes classiques et en l'agrémentant des niveaux "bonus" de la version 3DS (essentiellement composés de morceaux de niveaux déjà parcourus). En attendant de vori ce que donnera cette version HD de ce grand classique des jeux Donkey Kong mariant la plateforme aux puzzles, Nintendo vient de partager l'intro de la nouvelle version. Retrouvez-là ci-dessous

Pour rappel, Donkey Kong Country Returns HD sera disponible le 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch.

Sautez, roulez et frappez à travers l'île de Donkey Kong dans ce jeu de plateforme en 2D

Aidez Donkey Kong et Diddy Kong à reprendre leurs précieux régimes de bananes des mains de la tribu Tiki Tak dans Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch ! Écrasez vos ennemis, sautez dans des tonneaux-canons, montez à bord de chariots de mine, chevauchez des tonneaux-fusées (et même Rambi le rhinocéros) à travers 80 niveaux répartis sur neuf mondes.

Jouez au jeu tel qu'il a été pensé à sa sortie sur Wii, ou bien réduisez le niveau de difficulté avec des cœurs supplémentaires et d'autres coups de pouce pour jouer de manière plus détendue dans cette aventure qui propose maintenant des graphismes en HD sur Nintendo Switch ainsi que tous les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS !

Unissez vos forces et relevez les défis du jeu en incarnant Donkey Kong et Diddy Kong

Partagez-vous les Joy-Con et affrontez la tribu Tiki Tak en incarnant Donkey Kong et Diddy Kong en multijoueur local. Tirez sur les ennemis avec le Kawouetto-flingue de Diddy Kong et planez avec son Tonneau-propulseur, et assommez vos adversaires en frappant le sol avec Donkey Kong avant de les percuter avec un Roule-tonneau. Unissez vos forces pour récupérer vos bananes bien aimées !