Un coup d’œil sur les lithographies collectors à venir avec les DLC de Pokémon Épée & Bouclier

Grâce à l'excellent site Nintend'Alerts sur lequel on trouve notamment des bons plans liés à l'actualité Nintendo, on découvre deux lithographies collectors numérotées reprenant les paysages d' Isolarmure (ici) et de Couronneige (là) Pour rappel, il s'agit des deux nouvelles zones des DLC du pass d'extension dont la première partie débarque le 17 juin prochain (voir là). En attendant d'autres détails, retrouvez un aperçu de ces lithographies ci-dessous ainsi que le recto et le verso du pass d'extension vendu en magasin.

