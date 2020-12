Obtenez une capsule d'or grâce à un code utilisable uniquement ce week-end dans Pokémon Epée & Bouclier

Fan de Pokémon et plus spécifiquement des jeux de cartes Pokémon, vous savez sûrement que c'est ce week-end que se déroule les finales mondiales de la Coupe des Joueurs Pokémon II (voir les infos officielles ICI). Une finale que vous pouvez suivre en ligne sur Twitch et YouTube du 11 au 13 décembre 2020 sachant que les meilleurs moments sont archivés. Lors de l'évènement, un code spécial vous permettant d'obtenir une Capsule d'or via l'option Cadeau Mystère de Pokémon Epée / Bouclier a été dévoilé. Il s'agit de : PC2F1NALSSTREAM. Attention ce code ne sera utilisable que durant ce week-end ! Ne tardez donc pas à l'utiliser.

Vous pouvez l'utiliser dès à présent en suivant cette procédure :

Lancez votre jeu Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier. Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal. Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ». Sélectionnez « Via un code ou un mot de passe » pour vous connecter à Internet. Saisissez le mot de passe : : PC2F1NALSSTREAM Le cadeau est transféré dans votre jeu (les Pokémon apparaissent dans votre équipe ou votre Boîte Pokémon). N'oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Attention ! Le code n'est valable que jusqu'au 14 décembre 2020 .

Pour rappel, vous pouvez toujours retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que les détails du pass d'extension, son prix et toutes les infos en cliquant LA.

Pour en savoir plus sur les jeux, retrouvez aussi :