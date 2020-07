Ask Iwata : le livre Iwata-San sur la vie du célèbre ancien président de Nintendo sortira en 2021 en version anglaise

L'année dernière, Shigesato Itoi, le papa des jeux Mother / EarthBound a surpris tout le monde en publiant via sa société Hobonichi une biographie de Satoru Iwata, le regretté ancien président de Nintendo qui nous a quitté depuis déjà cinq ans (souvenez-vous)... Nommé Iwata-san, ce livre a, dès sa sortie au Japon, suscité un grand intérêt chez les fans du monde entier poussant la société Hobonichi à envisager la traduction du livre en différentes langues. Si pour le moment nous ne savons pas si le livre sera traduit en français, un premier pas est franchi puisque Viz Media vient d'annoncer qu'une version anglaise d'Iwata-san nommé Ask Iwata (en référence aux célèbres Iwata Asks - Iwata demande qui avec les Nintendo Direct ont participé à la légende de Satoru Iwata ) sortira au printemps 2021 en version papier et numérique. En attendant d'autres détails, découvrez la couverture du livre en version anglaise.

Voir aussi :

Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo’s Legendary CEO invites you to learn more about the president, game developer, and gamer who forever changed the video game industry as we know it. Coming directly to you Spring 2021 in print and digital. ???? pic.twitter.com/SNkJ119Vug