Ainsi parlait Iwata-San : disponible en France + pub TV FR du livre

Tous les joueurs qui suivent l'actualité Nintendo depuis plusieurs années savent à quel point Satoru Iwata a marqué de son emprunte non seulement la firme au plombier mais aussi l'imaginaire des gamers. Disparu tragiquement en juillet 2015 , l'ancien président de Nintendo n'a en effet jamais été oublié par les joueurs et pas seulement, parce que que dans son cœur", il restait "un gamer" selon sa célèbre tirade "Sur ma carte de visite, je suis un président d'entreprise. Dans mon esprit, je suis un développeur de jeux. Mais dans mon cœur, je suis un joueur"

Satoru Iwata n'avait pas peur de se mettre en avant quitte à prendre des coups ni de se moquer de lui-même, en restant toujours très classe. Il avait à cœur, le respect des joueurs au point de toujours s'adresser à eux en priorité allant parfois jusqu'à à s'excuser lorsque des promesses n'étaient pas tenu. C'est lui d'ailleurs, qui a eu l'idée des Nintendo Direct, conçus comme un canal spécial permettant de s'adresser aux joueurs directement sans intermédiaires. Une façon de faire unique qui tranche avec celle de ses successeurs, plus discrets et plus enclins à s'adresser d'abord aux actionnaires plutôt qu'aux joueurs.

Ainsi parlait Iwata-San est la version française d'un livre initialement publié au Japon via la société Hobonichi de Shigesato Itoi, le papa des jeux Mother / EarthBound.On y retrouve toute la philosophie de Satoru Iwata à travers des entretiens, des interviews exclusives mais aussi des passages des cultissimes Iwata demande.

Le livre, édité en France par Mana Books, est disponible depuis le 1er avril. Il est disponible à la vente notamment sur Amazon (voir notre lien Partenaire) ou vous pouvez même feuilleter et lire les premières pages; Pour vous mettre dans l'ambiance, retrouvez ci-dessous la publicité du livre diffusée sur les écrans de télé en France. Et pour en savoir plus sur Satoru Iwata, retrouvez les liens de nos news dédiées ci-dessous.

A voir aussi :