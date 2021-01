Ainsi Parlait Iwata-San : Le livre en hommage à Satoru Iwata disponible le 1er avril 2021 en France

Que l'on soit fan de Nintendo ou non, force est de reconnaitre que l'ancien Président de Nintendo Satoru Iwata malheureusement décédé en 2015 a largement contribué à l'évolution de la firme Japonaise et changé son visage pour un aspect plus familial. Alors qu'un livre hommage lui étant entièrement dédié est disponible au Japon depuis 2019 sous l'appellation Iwata-San, nous avions appris la semaine dernière que cet ouvrage serait bien proposé par Mana Books cette année, et entièrement traduit en Français.

Fnac ayant volé la priorité de l'annonce à Mana Books, c'est donc aujourd'hui que l'éditeur vient officiellement d'annoncer la parution du livre hommage renommé pour l'occasion Ainsi Parlait Iwata-San. Disponible le 1er Avril 2021 dans toutes les boutiques qui se respectent, nous vous laissons découvrir ci-dessous l'annonce de Mana Books ainsi qu'un visuel de l'ouvrage.