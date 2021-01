Le livre hommage à Satoru Iwata va sortir traduit en français

Brûlant la politesse à Mana Books, il semblerait que la fnac vienne d'annoncer en avant-première sans le savoir que le livre hommage consacré à Satoru Iwata sortira traduit en français le 4 mars 2021 . Ainsi parlait Iwata-San sera donc le titre de la traduction française du livre consacré à l'ancien bien aimé président de Nintendo. 岩田さん (Iwata-san), est un recueil des fameuses interviews "Iwata Asks" avec quelques entrevues inédites, le tout accompagné de témoignage de ses plus proches collaborateurs tel Shigeru Miyamoto, qu'on ne présente plus, ou encore Shigesato Itoi, le créateur de la série Mother. Ce livre était sorti initialement au japon en juillet 2019 et la version anglaise du livre Ask Iwata : Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo's Legendary CEO est, quant à elle, attendue pour le 13 avril prochain , les francophones seront ainsi les premiers servis ce qui est assez rare pour le noter. Pour l'instant il n'y a aucun visuel ni extrait de la traduction française, l'annonce officielle n'ayant pas encore été faite par Mana Books mais cela ne saurait tarder. Vous pouvez en attendant retrouver un lien de précommande sur la fnac.

Satoru Iwata, le célèbre président de la firme du plombier rouge, connu notamment pour son fameux geste "Directly to you" et sa fameuse phrase prononcée lors de la Game Developers Conference de 2005 "Sur ma carte de visite, je suis président. Dans mon esprit, je suis un développeur. Mais dans mon cœur, je suis un joueur" s'était éteint le 11 juillet 2015 des suites de complications liées à une tumeur biliaire. Nous avions pour l'occasion écrit une nécrologie reprenant la vie de Satoru Iwata notamment sa période en tant que président de Nintendo que vous pouvez lire ou relire ici.

La couverture originale du livre

Source : Fnac