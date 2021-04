Pause Lecture - Ainsi Parlait Iwata-San

La mort de Satoru Iwata, l'ancien PDG de Nintendo, a laissé un grand vide dans nos cœurs et dans l'industrie du jeux vidéo. Le 11 juillet 2015 la nouvelle de sa disparition sonna le glas de toute une époque, celle où le Pdg de Nintendo était avant tout un développeur axé sur l'humain et ne mettait pas l'aspect financier au premier plan. Même si nous devons tout de même à Iwata-San les succès monstrueux de la Wii et de la Nintendo DS mais chez le regretté Pdg c'était essentiellement l'humain qui primait.

Ce livre est tout d'abord le plus grand hommage possible, dans ses pages il renferme un vrai aperçu de la personnalité profondément sincère et bienveillante de Satoru Iwata. À mi-chemin entre la fausse autobiographie écrite à partir de bribes d'articles et discussions avec Iwata-San et entre la biographie romancée, le livre se place avec un postulat simple, rendre au travers d'un texte aussi complet que très bien ficelé, un aperçu de la psychologie, des réflexions, des méthodes mais aussi et surtout de l'esprit de Satoru Iwata.

Les auteurs de chez Hobonichi (ou Hobo Nikkan Itoi Shinbun) ont pris bon soin de rendre hommage à l'un des hommes ayant contribué à la renommée de leur site web et de leur entreprise. En effet, Satoru Iwata avait à la fois aidé lors de la création de l'entreprise mais apparaissait souvent dans les différentes colonnes qui composent le site. Ils ont alors entamé un travail minutieux pour recomposer à partir de bribes écrites, de phrases déclamées par Iwata ou d'interviews, la vie de l'un des plus grands chefs d'entreprise de notre ère.

À la lecture du livre, nous ne nous rendons pas compte du travail titanesque de retranscription et de cohérence éditorial que cet ouvrage a dû demander tant la lecture est à la fois fluide et ô combien intéressante. Véritable hommage à la mémoire du grand maître, reprenant les grands pans de son existence, le tout bourré d'anecdotes, de ses débuts de jeune développeur codant sur une calculatrice à son ascension chez Nintendo en passant par sa prise de fonctions en tant que président d'Hal Laboratory en prenant sur lui de rembourser la colossale dette que la société avait contractée, tout y est. Ce livre est le plus vibrant hommage fait au regretté Satoru Iwata, celui qui se disait président sur sa carte de visite, développeur dans son esprit mais aussi et avant tout joueur dans son cœur. Les rédacteurs d'Hobonichi ont bel et bien réussi leur volonté de combler le vide laissé par sa mort.

Le livre Ainsi Parlait Iwata-San est disponible, depuis peu, dans une traduction française chez Mana Books, l'ouvrage est à la fois accessible littérairement mais aussi financièrement et nous ne pouvons que vous conseiller son achat si la vie de Satoru Iwata vous intéresse. Les équipes de chez Mana Books ont su garder la simplicité de la présentation de l'ouvrage dans sa couverture et dans sa ligne éditoriale. Ce respect de l'ouvrage original est même complètement sublimé par la jaquette cachant en son sein une couverture plus simple mais avec une belle surprise.