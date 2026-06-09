Anime FEET : tu aimes les jeux avec des pieds qui suent ?

Le Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) ou encore le NINTENDO DIRECT, c'est surfait.

Pourquoi se prendre la tête et espérer découvrir des jeux qui, le plus souvent, finiront par vous décevoir, alors que sur l'eShop, il y a plein de super jeux ou vous pouvez prendre votre pied.

Littéralement.

Non. Vous ne rêvez pas. Ce n'est pas une défaillance de votre écran.

Certes, on le sait, l'eShop est bourré de jeux débiles conçus manifestement avec l'aide de l'IA; des jeux avec des chatons, des bellatres ou encore avec des midinettes à grosses pastèques... Mais là, ça dépasse l'entendement.

Nintendo a validé des jeux conçus pour les... fétichistes des pieds.

Si vous aimez les pieds qui suent (et qui puent, même- allons-y gaiement), dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir vous régaler avec Anime FEET, version garçon ou version fille.

Des jeux de drague où il est question d'orteils, d'ongles et de cors au pieds. Avouez que ça fait envie.

Chaque jeu est annoncé à 24,90€ sur l'eShop mais... Si vous les achetez dès aujourd'hui, vous bénéficierez d'une réduction de 60% et vous pourrez ainsi atteindre la voute plantaire pour 9,96€ .

A ce prix là, c'est cadeau. Prenez les deux. Et achetez-les deux fois même.

Bon, vous pouvez aussi vous contenter de lire leur présentation et regarder les images sur cette page puis allez vous lavez les yeux.

Au fait, le Nintendo Direct, c'est demain, mardi 9 juin à 16H (heure de Paris).

Présentation d'Anime FEET Boys

Vous pénétrez dans un espace où la confiance naît du sol. Les hommes que vous rencontrez n'ont besoin ni de longs discours ni de drague. Leur présence est définie par leur façon de se tenir, de se déplacer, et la tension silencieuse de chacun de leurs pas. Dans Anime Feet Boys: The Charm Finder Quest, chaque rencontre mélange une narration légère avec de courts défis d'adresse. Vos performances débloquent des scènes et des angles exclusifs qui mettent en lumière l'équilibre, la posture et les instants où leurs mouvements ralentissent juste assez pour que vous puissiez les remarquer. Un athlète décontracté qui s'étire avant chaque défi, ses orteils effleurant le sol avec une précision calme.

Un mannequin qui aime vous observer, soulevant son talon juste assez pour briser votre concentration.

Un prodige silencieux dont la posture immobile est un piège : vous ne savez pas s'il vous invite à regarder... ou s'il vous défie d'essayer. Vous ne pouvez pas les impressionner avec des mots. Vous gagnez leur attention en déchiffrant leur rythme : la courbure d'une voûte plantaire, le transfert de poids avant un pas, la pression de la peau contre le sol. Chaque victoire révèle plus d'angles, de réactions et de mouvements subtils qui dévoilent une facette d'eux que la plupart des gens n'aperçoivent jamais. Fonctionnalités : Personnalités Marquantes : Rencontrez des garçons anime inspirés par la discipline, l'élégance et une posture pleine d'assurance.

Mini-jeux : Alternez entre défis de réflexes et choix légers pour progresser.

Débloquez des Scènes Exclusives : Axées sur le mouvement, la posture et les détails en gros plan.

Plusieurs Fins : Votre timing et vos performances déterminent celui qui se confiera à vous.

Haute Rejouabilité : Différentes réactions et scènes attendent les joueurs attentifs. Ils ne vous courent pas après. Ils vous obligent à regarder. Êtes-vous assez audacieuse pour jouer ?

Présentation d'Anime FEET Girls

Certains observent un sourire, d’autres regardent les yeux pour comprendre quelqu’un. Ici, tout commence plus bas : la douceur d’une démarche, la confiance d’une posture, la manière dont un talon touche le sol avant qu’un regard ne soit échangé. Anime Feet Girls: The Charm Finder Quest mélange instants narratifs légers et mini-jeux rapides. Au fil de votre progression, vous débloquerez des scènes exclusives, découvrirez leurs réactions et vous rapprocherez des détails subtils qui définissent chaque girl. Une timide cutie qui cache son visage… mais pas ses pas.

Une femme d’affaires autodidacte qui avance avec assurance, chaque mouvement maîtrisé et intentionnel.

Une rebelle qui vous défie sans dire un mot, levant légèrement le pied pour tester votre attention. Vous comprendrez qui elles sont, non pas grâce à leurs paroles… mais à la façon dont elles se déplacent. Chaque défi relevé en révèle davantage : courbes, angles, posture, équilibre. Plus vous vous rapprochez, plus leur charme s’épanouit. Caractéristiques : Personnalités distinctes : rencontrez des girls inspirées par la douceur, l’ambition et la confiance espiègle.

Mini-jeux : alternez entre défis réflexes rapides et choix de dialogues légers.

Scènes exclusives : débloquez des gros plans, des perspectives uniques et des réactions cachées.

Multiples fins : votre style de jeu détermine laquelle vous ouvre son monde.

Grande rejouabilité : différents choix révèlent de nouvelles facettes de chaque girl. Leur charme est subtil, leurs pas inoubliables. Osez-vous jouer ?

On vous dirait bien que ça se passe de commentaires mais n'hésitez pas à en faire.

Anime FEET disponible sur l'eShop en version garçon ou version fille. dès le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch.

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Quelques annonces du SUMMER GAME FEST 2026 :