Animal Crossing : New Horizons : un joueur transforme son île en zoo géant en mettant tous les villageois en cage

C'est une idée un peu dérangeante pour ne pas dire carrément dérangée qu'à mis en oeuvre une chaîne Youtube coréenne dédiée à Animal Crossing et plus spécifiquement à Animal Crossing : New Horizons. Toute l'île du jeu a été transformée en un zoo géant dont les animaux sont les villageois; des villageois piégés dans et devant leur maison sans pouvoir dépasser le cadre de leur jardin délimité par des barrières, une rivière ou des falaises ! Une idée abominable (et il faut bien l'avouer, géniale) sublimée par le fait que la chaîne organise des visites guidées de l'île à condition de s'habiller, ou plutôt d'habiller son personnage, comme un écolier !

Ainsi, on se retrouve dans un groupe ou tout le monde est habillé pareil, à suivre le guide de l'île pour découvrir chaque villageois emprisonné dans sa vie quotidienne comme on le ferait avec les animaux en cage d'un zoo sans oublier le passage par la boutique et les stands de l'île. Un contraste tout à fait saisissant. Pour voir à quoi ressemble ce zoo pas comme les autres, retrouvez la vidéo ci-dessous.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Youtube