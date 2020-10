Animal Crossing : New Horizons - célébrer dignement Halloween dès ce soir avec Jacqu'O

Avec l'arrivée récente d'un second confinement, les français seront dans l'impossibilité cette année de fêter Halloween comme à leurs habitudes . C'est pourquoi nous vous proposons de célébrer dignement cet événement par le biais d'Animal Crossing : New Horizons aujourd'hui. En effet, dès ce soir l'événement d'Halloween débutera officiellement en jeu et plein de surprises vous y attendront (mimiques, bonbons, maquillages, déguisements, objets spéciaux, etc.).

A partir de 17 h , Jacqu'O, le personnage citrouille, fera son entrée sur votre île. Si vous acceptez de lui donner un bonbon à sa rencontre il vous apprendra une nouvelle mimique. De plus, Jacqu'O vous offrira une surprise si vous lui apportez une sucette que seul l'un de vos habitants aura en sa possession. Si le pacte est honoré alors vous obtiendrez une récompense spéciale.

Une bonne alternative pour célébrer tous ensemble Halloween grâce à Animal Crossing : New Horizons tout en restant en sécurité chez soi. Retrouvez notre guide complet pour fabriquer tous les objets spéciaux d'Halloween à base de citrouille via dans Animal Crossing : New Horizons ici. En attendant ce soir, regardez dès maintenant un aperçu de ce qu'il vous attend via ce trailer ci-dessous ou via notre news dédiée ici. Alors, un bonbon ou un sort ?

Source : Youtube