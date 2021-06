A Musical Story se dévoile un peu plus et précise sa sortie

Annoncé il y a peu, le jeu de Glee-cheese A Musical Story a profité de cette période riche en annonces pour en dévoiler un peu plus. Dans une nouvelle bande-annonce overview ("vue d'ensemble" dans la langue de Molière), les créateurs français du jeu reviennent sur les différentes spécificités du titre.

Ils parlent notamment de ce qui le différencie des jeux de rythmes standard, à savoir l'absence d'une indication visuelle indiquant l'emplacement du joueur sur la grille partition lors des séquences de gameplay afin de l'aider à se repérer, en effet A Musical Story mise tout sur notre capacité d'écoute et non sur nos réflexes. Nous vous en avions déjà parlé lors de notre preview du jeu et nos impressions semblent réaffirmées par cette nouvelle bande-annonce. Selon la description de la vidéo, le jeu est prévu non plus pour cet été mais pour octobre , soit un décalage de quelques semaines.