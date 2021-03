A Musical Story : un jeu de rythme narratif s'annonce sur Nintendo Switch

Si vous êtes fan des années 1970, de l'ambiance de cette décennie mais aussi et surtout de sa musique, A Musical Story est probablement fait pour vous ! Développé par Glee-Cheese Studio, des développeurs français, A Musical Story sera publié sur Nintendo Switch cet été .

Dans ce jeu de rythme narratif, vous incarnerez Gabriel, un jeune musicien, et vous serez amenés à raviver ses souvenirs en jouant de la musique, à chaque morceau parfaitement joué vous débloquerez un nouveau chapitre de son histoire. Vous pouvez visionner la bande-annonce du jeu ci-dessous si vous désirez avoir un aperçu de ce trip musicale.

We're delighted to announce A Musical Story from @GleeCheese.



Coming summer 2021 to PC, Switch, Xbox One, and iOS.



Part of @londongamesfest's Official Selection, a demo will be available on the game's Steam page when the event starts March 19.https://t.co/hdtslZCrUD#LGF21 pic.twitter.com/7yUmxaaZr7