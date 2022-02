A Musical Story, le jeu de rythme narratif développé par les Français de chez Glee-Cheese Studios dévoile sa date de sortie

Développé par les Français de chez Glee-Cheese Studios, A Musical Story s'était initialement dévoilé en mars dernier pour une sortie sur Nintendo Switch l'été dernier . Ayant pris un peu de retard, tout en annonçant que le titre serait finalement multi-plateformes (à la base le jeu ne devait sortir que sur Nintendo Switch et sur PC), A Musical Story avait su faire monter la pression en faisant parler de lui lors des Day of the Devs 2021 via une bande-annonce détaillant l'ensemble des spécificités du jeu. Le titre revient aujourd'hui vers nous afin d'enfin dévoiler sa tant attendue date de sortie. Ce sera donc le 3 mars prochain que nous pourront découvrir les aventures et les souvenirs de Gabriel dans cette aventure qui s'annonce aussi rythmée que folle. Nous avions notamment pu réaliser une preview du jeu l'année dernière et nous avions étés énormément emballés par ce que nous avions vu, pour lire l'intégralité de cette preview cliquez-ici.

A Musical Story est un jeu de rythme situé dans les années 70. Explorez les souvenirs de Gabriel, un jeune homme luttant pour se réconcilier avec lui-même grâce à sa mémoire musicale. Chaque mélodie correctement jouée ouvre un nouveau chapitre du passé de Gabriel, le rapprochant toujours plus de la vérité. Ravivez les souvenirs de Gabriel en jouant en rythme avec la musique

Une histoire sans mots - découvrez le périple de Gabriel grâce à la musique et aux visuels uniquement

L’histoire de Gabriel prend vie au travers du magnifique style artistique créé et animé par Alexandre Rey

Une bande originale au style unique, faite de 26 morceaux composés et interprétés par Charles Bardin et Valentin Ducloux

Jouez parfaitement chaque morceau pour déverrouiller un chapitre caché