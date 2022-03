A Musical Story met sa bande-son en vente

Petite surprise musicale et rythmique de ce début d'année sur Nintendo Switch, A Musical Story des Français de chez Glee-Cheese vient de proposer sa bande-son en vente sur le site bandcamp. Si vous vouliez écouter la superbe bande originale de ce trip musical qui rend rendant un vibrant hommage aux années 70 sans pour autant être handicapés par votre piètre niveau musical qui vous fera recommencer chaque boucle ad vitam aeternam jusqu'à son accomplissement parfait, cette bande-son est faite pour vous. Disponible au prix de 5 euros, l'album complet de la musique du jeu vous propose 26 titres. A Musical Story is now available to download on Bandcamp. We crafted it with a lot of care, and like a 70's concept album. We really hope you'll enjoy it. ????????????<a href="https://t.co/nO0aGu0iKv">https://t.co/nO0aGu0iKv</a></p>— Glee-Cheese Studio (@GleeCheese) <a href="https://twitter.com/GleeCheese/status/1503377899679895565?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">Cliquez ici pour accéder au lien bandcamp (qui vous permet aussi d'écouter gratuitement l'album).

Noté 9/10 dans nos colonnes, A Musical Story est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99 euros . Cliquez ici pour lire notre test complet du jeu.

Source : Bandcamp