A Musical Story : Découvrez le making off du jeu de rythme des Français de chez Glee-Cheese

Sorti le 3 mars dernier , A Musical Story est le premier jeu du studio français Glee-Cheese derrière lequel se cachent notamment les créateurs de la chronique After Bit qui défrichait les musiques de nos jeux préférés. Pour fêter cette sortie, les Digerati les éditeurs du jeu ont réuni les développeurs afin de vous proposer une série de making off vidéo autour du développement du jeu. L'occasion d'en découvrir plus sur le processus créatif et les réflexions derrière ce jeu musical narratif. Visibles ci-dessous, ces 4 vidéos reviennent en détails sur la musique du jeu, son gameplay, son histoire et enfin sa direction artistique.

Noté 9/10 dans nos colonnes, A Musical Story est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99 euros. Cliquez ici pour lire notre test complet du jeu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le jeu en commentaires !

A Musical Story est un jeu de rythme situé dans les années 70. Explorez les souvenirs de Gabriel, un jeune homme luttant pour se réconcilier avec lui-même grâce à sa mémoire musicale. Chaque mélodie correctement jouée ouvre un nouveau chapitre du passé de Gabriel, le rapprochant toujours plus de la vérité. Ravivez les souvenirs de Gabriel en jouant en rythme avec la musique

Une histoire sans mots - découvrez le périple de Gabriel grâce à la musique et aux visuels uniquement

L’histoire de Gabriel prend vie au travers du magnifique style artistique créé et animé par Alexandre Rey

Une bande originale au style unique, faite de 26 morceaux composés et interprétés par Charles Bardin et Valentin Ducloux

Jouez parfaitement chaque morceau pour déverrouiller un chapitre caché

????MEET THE TEAM ????



With @A_Musical_Story launching this week, we figured it was time you met the devs! The team @gleecheese has put together a 4 part developer diary to take you behind the scenes! Here's part 1 ????#indiegame #devdiary #indiedev pic.twitter.com/ggYXLm7ulg — Digerati (@DigeratiDM) February 28, 2022

????️PART 2 - GAMEPLAY ????️



This episode is all about how the team @gleecheese wanted the gameplay to feel! @A_Musical_Story IS OUT TOMORROW ON PLAYSTATION! ????#indiegame pic.twitter.com/EcF9oSCIoZ — Digerati (@DigeratiDM) March 1, 2022

???? THE STORY ????



Go behind the scenes of @A_Musical_Story with co-composer Charles Bardin as he talks about the challenges of creating a story with no words!#amusicalstory #indiegame #indiedev pic.twitter.com/iECxM8ita8 — Digerati (@DigeratiDM) March 8, 2022