Mon code-ami,

Radikal : SW-4309-7176-6310

Mon avis à chaud est plutôt mitigé sur cette Switch. Niveau design et finition, rien à dire, très jolie et épurée mais pour ce qui est du côté pratique (software et hardware), la console est très moyenne actuellement. Impossible de l'éteindre quand on est en mode TV (donc avec l'écran dans le dock, et je ne parle pas du mode Veille), impossible d'éteindre les manettes manuellement (l'écran est sans cesse allumé), impossible d'être en mode TV si l'écran n'est pas dans le dock (quelle idée stupide, il doit donc être dans le dock en train de charger non-stop), console qui s'allume toute seule quand on remet le courant (j'utilise une multiprise à interrupteur que je coupe parfois, question d'énergie) et comme la console doit souvent être dans le dock, elle est constamment en charge (bien que ce soit des batteries lithium-ion qui arrêtent une fois le 100% atteint, je n'adhère pas à cette idée de la charge permanente). Heureusement que j'ai la manette Pro et que celle-ci peut être rechargée indépendamment de la console si on a un adaptateur USB via prise secteur parce que je serai bien embêté de devoir mettre l'écran et les Joy-Con en charge à plusieurs mètres d'où je joue. Si on ne la possède pas (la manette Pro), impossible de jouer si l'écran ou l'un des Joy-Con est déchargé (vu que ce sont les seules manettes à la base), à moins d'acheter le grip-chargeur de Joy-Con vendu séparément mais quelle arnaque. Je trouverais la console très désagréable à utiliser sans cette manette Pro, je plains ceux qui ne l'ont pas ou ne peuvent pas la prendre.

Ce sont des choses ultra-basiques pourtant, je ne comprends pas comment ils ont pu ne pas penser à tout ça. J'espère que la Switch va avoir beaucoup de jeux et des mises à jour pour la rendre plus pratique parce que là, j'ai déjà l'impression qu'elle est à deux doigts de devenir une poubelle inintéressante. On se réveille, Nintendo, vous faites n'importe quoi depuis la Wii U.