Bonjour messieurs, avez-vous une minute pour parler de notre sauveur Punish ?

Celui qui va remonter le niveau du site largement tombé en désuétude depuis la fin de l'âge d'or du site et le départ de ses plus illustres membres tel que Clokus, Pillow, Raytreau, Zeldam, Kiday, cats51, wyrm, sonic_the_blue_hedge, Seipas, Antholink (Ah non, lui il est encore comme une moule accrochée désespérément à son rocher), Toomch (Ah bah lui aussi), Lugdun (Ah bah présente aussi ?) et Radikal aussi ? Non bah en fait, je me rends compte qu'il y a encore pas mal de monde mine de rien.



Il y a quelque chose de pourri au royaume de Nintendo-Master. Et Punish va faire le ménage.

Être ou ne pas être

Ne pas être !





Parce qu'il a maintenant 36 ans (Prends ça dans les chicos le bouffeur de pain et le poivrot au cubi) et il s'est dit qu'il va ressusciter, parce que ça lui manque un peu. Et franchement, il y a personne de chaud pour relancer les blogs ? Il y a pas moyen de retrouver l'ambiance d'il y a 10-15 ans ?



Ah et puis question technique, je n'arrive pas à changer mes infos de login du genre mot de passe et mail. Et je viens de voir qu'il y a encore le vieux système de changement unique de pseudo, il y a pas moyen de faire sauter ça ? Parce que Punishou c'est bien, mais Punishou il à changé.



Ah et puis il y a pas moyen de créer dans le staff un conseil des sages avec moi en Tout-Puissant ?