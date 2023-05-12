Hasbro dévoile ses 3 figurines articulées de Link, Zelda et Ganondorf

Annoncé il y a moins d'une semaine, Hasbro vient de dévoiler les premiers produits issus de son nouveau partenariat avec Nintendo en vue de développer une gamme de produits inspirés de la célèbre franchise The Legend of Zelda. Présentées à l'occasion du Comic-Con de San Diego, les 3 figurines promises la semaines dernières seront finalement à l'effigie de Link, Zelda et de Ganondorf, dans leur version issue de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les 3 figurines seront disponibles en précommande vers 2h du matin heure de Paris sur la boutique en ligne de Hasbro au tarif unitaire de 32,99€. Leur livraison en revanche n'est prévue que pour le mars 2027 .

Source : Hasbropulse