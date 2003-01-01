Hasbro et Nintendo développent une gamme de produits inspirés de la franchise The Legend of Zelda
Alors que les yeux sont rivés sur Nintendo avec la sortie en fin d'année d'un certain The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, ne serait-il pas venu le temps de faire briller davantage la licence désormais culte ? Après les goodies en tous genre, un Monopoly dédié, et des sets LEGO, Hasbro, l’un des leaders mondiaux dans le domaine du jeux, des jouets et des propriétés intellectuelles, a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec Nintendo en vue de développer une gamme de produits inspirés de la célèbre franchise. Cette collaboration pluriannuelle devrait débuter en 2027, avec la présentation en avant-première de trois figurines de 15 cm lors du Comic-Con de San Diego, qui se tiendra du 23 au 26 juillet 2026.
Depuis des décennies, la franchise The Legend of Zelda captive les fans grâce à la richesse de son univers, à ses personnages emblématiques et à ce sentiment d’émerveillement et de découverte qui continue de la rendre unique », a déclaré Billy Lagor, président de la division Jouets et Jeux de société chez Hasbro. « En associant l’univers narratif emblématique de Nintendo au savoir-faire d’Hasbro dans la création de jouets d’action et de jeux de rôle, nous proposons aux fans des produits qui les invitent à jouer, à explorer et à imaginer leurs propres aventures épiques.
Vous l'aurez donc compris, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour les premiers visuels qui seront dévoilés lors du Comic-Con de San Diego !