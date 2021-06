The Legend of Zelda : The Wind Waker - Un fan imagine ce qu'aurait pu donner le jeu en RPG

Si nous célébrons cette année le 35ème anniversaire de la licence Zelda, il est à noter que la série est globalement restée sur ses acquis depuis ses débuts sur NES, à savoir un jeu action-aventure. Pourtant nombreux sont les fans qui aimeraient découvrir le brave hylien et ses compagnons dans de nouveaux genres. Si Nintendo et ses partenaires ont su apporter quelques idées avec Cadence of Hyrule ou encore la série des Hyrule Warriors, d'autres se sont posés la question de savoir à quoi ressemblerait The Legend of Zelda si c'était un RPG.

Si la chaîne Youtube 64bit avait fait fantasmer bons nombre de joueur avec leur création Paper Zelda, nos confrères de chez Nintendo Life sont tombés de leur côté sur un artiste dénommé John Bond, qui propose sur sa page Twitter de découvrir le combat final de The Legend of Zelda : The Wind Waker en version RPG. Nous vous laissons découvrir son illustration ci-dessous.

Pour rappel, le Nintendo Direct spécial E3 de Nintendo se tiendra le mardi 15 Juin à 18 heures (heure de Paris) . Espérons que Nintendo nous réservera encore de belles surprises pour l'anniversaire de la licence.

Zelda Wind Waker's #showdown - turn based RPG style.

I haven't had a chance to do these daily challenges in a while so I spent more time than I meant on it.#pixel_dailies #Zelda @Pixel_Dailies #pixelart #ドット絵 pic.twitter.com/kDGAjbOyby