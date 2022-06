Zelda : The Wind Waker : avant la baguette du vent, Link aurait du utiliser un thérémine jouable à deux mains

Grâce à l'émission Youtube DidYouKnowGaming, on continu à exhumer d'anciennes déclarations du producteur de la série, Eiji Aonuma (tirées du magazine Nintendo Dream) dévoilant les coulisses du développement de The Legend of Zelda: The Wind Waker sorti en 2003 sur GameCube. Hier, on a ainsi appris que Shigeru Miyamoto n'était pas fan du Toon Shading (voir ici.) Aujourd'hui, on découvre qu'avant de manipuler la baguette du vent comme un chef d'orchestre, Link utilisait ses deux mains comme sur un thérémine- ne nous dites pas que vous ne savez pas ce que c'est ? Pour info, le thérémine est un étrange instrument de musique inventé au début du siècle dernier par Lev Sergueïevitch Termen qui permet de créer des sons avec ses mains grâce à deux baguettes créant un champ magnétique (voir ici une démonstration.) En pratique, il fallait déposer le pad GameCube sur une surface plane et poser les paumes de ses mains sur chaque stick (le stick analogique gauche et le stick C) afin de varier l'amplitude et la fréquence des sons comme avec un thérémine. Un procédé compliqué qui selon Eiji Aonuma a fait bondir Shigeru Miyamoto lorsqu'il l'a découvert et il s'y est opposé fermement. En fait, l'idée de base était bien là. Il a suffit ensuite de supprimer un stick pour n'en garder qu'un et le concept de la baguette du vent s'est imposé et la suite est venue toute seule.

Pour en savoir plus, retrouvez l'épisode de DidYouKnowGaming sur cette page. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

