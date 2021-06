Zelda : Skyward Sword HD : présentation des items et des personnages en artworks et en images sur Nintendo Switch

10 ans après sa sortie initiale sur Wii The Legend of Zelda: Skyward Sword HD revient sur Nintendo Switch bien décidé à prouver qu'il est définitivement un "bon" Zelda. Comportant son lot de grands moments, de passages poétiques et magiques, et bénéficiant de donjons incroyables mettant à profit tout une série d'items inoubliables, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD devrait facilement trouver sa place dans la ludothèque de la Nintendo Switch et séduire les fans de la licence, même ceux l'ayant découverte avec Zelda : Breath of The Wild. Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend, retrouver sur cette page, une présentation du jeu, des items et des personnages ainsi que des artworks et des images trouvées sur le site officiel de Nintendo. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil sur nos news précédentes et notamment sur notre analyse ZELDA SKYWARD SWORD EST-IL UN BON ZELDA ?

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

DÉCOUVREZ COMMENT TOUT A COMMENCÉ

Fendez les cieux et découvrez les origines de l'épée de légende dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, une aventure optimisée pour la Nintendo Switch qui propose des commandes par mouvements encore plus fluides ainsi que pour la première fois, des commandes aux boutons uniquement.

CHAQUE LÉGENDE A SON ORIGINE

L'histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux The Legend of Zelda retrace les aventures d'un jeune chevalier qui part explorer les cieux et le continent mythique situé sous les nuages à la recherche de Zelda, son amie d'enfance disparue. Dans le même temps, un mystérieux monarque démoniaque met tout en œuvre pour ressusciter une ancienne puissance maléfique...

HERGO

Cet aimant à problèmes rivalise en permanence avec Link pour être aussi bien le meilleur élève de l'école de chevalerie que le meilleur ami de Zelda.

LINK

Ce nouveau diplômé de l'école de chevalerie de Célesbourg est l'un des plus proches amis de Zelda.

ZELDA

Bien qu'elle soit aussi une élève de l'école de chevalerie, il semblerait que son destin soit sur le point de prendre un tout autre tournant...

FAY

L'esprit de l'épée divine qui a pour tâche de guider Link dans sa quête.

GHIRAHIM

Ce monarque démoniaque autoproclamé est prêt à tout pour mettre la main sur Zelda.

IMPA

Cette guerrière au passé mystérieux est déterminée à protéger Zelda de tous les dangers.

JOUEZ COMME IL VOUS PLAÎT

Vous pouvez suivre cette aventure épique en jouant de deux façons uniques : donnez des coups d'épée dans la direction que vous voulez grâce aux commandes par mouvements intuitives qui reproduisent fidèlement vos gestes, ou jouez avec les toutes nouvelles commandes par boutons, idéales si vous jouez en mode portable ou sur une console Nintendo Switch Lite.

Les commandes par mouvements améliorées vous plongent au cœur de l'action. Agitez le Joy-Con droit pour que Link donne un coup d'épée et utilisez le Joy-Con gauche pour qu'il lève son bouclier. De nombreuses autres actions, telles que tirer à l'arc ou lancer des bombes, font aussi appel aux commandes par mouvements.

Les commandes par boutons offrent quant à elles une expérience de jeu plus traditionnelle : l'épée de Link se contrôle en inclinant le stick droit dans la direction dans laquelle il doit frapper.

DEUX MONDES SÉPARÉS PAR LES NUAGES

Explorez les cieux en chevauchant votre fidèle célestrier et explorez les îles qui surplombent les nuages, puis plongez sous ces derniers pour explorer les forêts, déserts ou encore terres volcaniques qui composent le mystérieux monde de la surface. Forgez de nouvelles amitiés, révélez des secrets enfouis et affrontez des hordes de monstres dans votre quête pour mettre à mal les sombres desseins de Ghirahim.

PLONGEZ DANS L'INCONNU

Dans les profondeurs de chaque région se trouve un gigantesque donjon regorgeant d'ennemis, de trésors et d'énigmes qui mettront votre bravoure à l'épreuve. Terrassez le gardien qui vous attend au cœur de chaque donjon pour devenir petit à petit de plus en plus apte à sauver le monde.

UN ARSENAL DE HÉROS

Au cours de votre exploration du monde sous les nuages, vous découvrirez toute une panoplie d'armes, d'accessoires et d'objets qui vous aideront dans votre quête. Avec les bons matériaux, il sera aussi possible de les améliorer pour éveiller leur plein potentiel.

FOUET

Utilisez cet objet pour vous balancer au-dessus des précipices, saisir des objets ou tirer sur des leviers éloignés, ou encore simplement pour affronter vos ennemis.

ARC

Cette arme est essentielle pour qui veut éliminer ses ennemis ou frapper des objets à longue distance.

BOMBES

Lancez-les devant vous ou faites-les rouler au sol pour vous dégager un passage.

SCARABÉE

Cet accessoire attaché à votre poignet peut s'envoler pour saisir et transporter des objets. Une fois amélioré, il pourra devenir capable de transporter des bombes, ou encore de voler plus vite et plus loin.

FILET À PAPILLONS

Attrapez des insectes et de petits objets avec ce filet pour ensuite les utiliser comme matériaux pour concocter des potions ou améliorer votre équipement.

GRAPPIN

Cet accessoire est idéal pour saisir des objets éloignés ou s'agripper à des cibles ou à des plantes grimpantes pour atteindre des zones autrement inaccessibles.

GANTS CREUSE-TOUT

Utilisez-les pour déterrer des objets et améliorez-les pour vous déplacer sous terre et détruire les rochers ou actionner les interrupteurs sur votre passage.

JARRE MAGIQUE

Cet objet déchaîne de puissantes rafales de vent qui peuvent repousser les petits ennemis, dévoiler les points faibles des ennemis plus imposants ou encore découvrir des objets cachés sous le sable.

PARACHÂLE

Cet objet permet d'éviter de subir des dégâts après une grande chute, mais aussi d'atteindre des zones autrement hors d'atteinte en l'utilisant près d'un courant d'air ou d'un geyser.

UNE AVENTURE CLASSIQUE REMISE AU GOÛT DU JOUR

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD propose une version revisitée de l'aventure classique et forte de nombreuses améliorations exclusives à la version sur Nintendo Switch telles que :

De meilleures performances

Des commandes par mouvements plus intuitives grâce aux manettes Joy-Con

De toutes nouvelles commandes par boutons, pour vous donner le choix dans votre façon de jouer

Diverses améliorations de confort affectant entre autres les tutoriels et les conseils reçus en jeu

Compatible avec les amiibo

L'amiibo Zelda et son célestrier (vendu séparément) peut être utilisé à tout moment lorsque vous explorez le monde ou un donjon pour créer un point de contrôle et retourner dans le ciel. Utilisez ensuite une nouvelle fois l'amiibo lorsque vous êtes dans le ciel ou sur une île flottante pour retourner au point de contrôle créé plus tôt.

