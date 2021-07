Zelda Skyward Sword HD passe le contrôle technique

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est désormais disponible. L'occasion pour Digital Foundry / Eurogamer de passer le jeu au crible. Comme d 'habitude, le site s'est évertué à vérifier tout le côté technique du jeu pour arriver à la conclusion qu'il s'agissait bien plus qu'un simple remaster. Non seulement le jeu a désormais une définition de 1080p (contre 480p sur Wii) en mode télé et 720p en mode portable 80p sur Wii à 1080p amarré et 720p en ordinateur de poche sur Switch mais la jeu a bénéficié de nombreuses améliorations notamment de textures. Le "tramage des couleurs' (qui consiste à juxtaposer des couleurs pour créer à l'image des couleurs non disponibles) a disparu. Cela rend l'image beaucoup plus nette, d'autant plus que la fréquence d'images a été doublée. Le jeu est d'ailleurs en 60Fps la majorité du temps 60 images par seconde dans la plupart des cas sauf à quelques moments éparses.

A l'arrivée, Eurogamer se dit impressionné par le résultat. Pour le constater par vous-même, retrouvez la vidéo de Digital Foundry sur cette page et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas notre test complet, toujours à lire, en cliquant LA.

Source : Eurogamer