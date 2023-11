Zelda Ocarina of Time X Studio Ghibli - RwanLink dévoile enfin son court-métrage animé "La Place du Marché"

Pile à temps pour l'anniversaire de The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui fête ses 25 ans (voir notre article dédié en cliquant ici) RwanLink nous propose enfin son court-métrage La Place du Marché qui mélange l'univers du jeu et l'esthétique du studio Ghibli. Nous vous avions déjà parlé du teaser de ce projet (voir notre article dédié en cliquant ici), cette fois-ci l'intégralité des 18 minutes de ce court-métrage animé sont disponibles.

De quoi rêver à un Zelda en animé...ah non...on me signale dans l'oreillette que le film Zelda est toujours prévu en live action. Que pensez-vous de ce projet aussi fou que bien réalisé que nous propose RwanLink ?