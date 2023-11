Zelda Ocarina of Time X Studio Ghibli - RwanLink nous offre un magnifique teaser de son dernier projet

Actuellement, nous entendons de plus en plus parler sur les réseaux sociaux d'une adaptation au cinéma de The Legend of Zelda après le succès de Super Mario Bros. Le Film. Beaucoup s'interrogent alors sur la direction à prendre : Live-Action, Cartoon ? 3D ? En attendant que Nintendo mette fin à ces bruits de couloir, RwanLink a de son côté préparé une nouvelle vidéo sur son compte Youtube, nous montrant la Place du marché de The Legend of Zelda : Ocarina of Time avec une touche graphique rappelant les grands classiques du studio Ghibli. Le rendu est absolument charmant et nous donne qu'une envie, c'est d'être au 21 novembre pour découvrir la prochaine vidéo du Youtuber sur cette nouvelle thématique.

Cela a commencé comme un petit projet secondaire amusant au mois d'août 2023 pour tester une nouvelle direction artistique, et maintenant j'ai carrément un teaser à vous montrer ! Je vais vous présenter la place du marché de Zelda Ocarina of time crée avec le style visuel du Studio Ghibli sous Unreal Engine 5 ! J'ai créé plus de 30 personnages pour cette vidéo. Elle sera diffusée le 21 novembre sur la chaîne ???? Merci pour votre patience ! Plus d'informations et d'images sont disponibles sur mon Patreon !

