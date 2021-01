Zelda Link : the Faces of Evil - un fan parodie la cinématique avec le marchand en 3D haute définition (RTX On)

S'il y a bien des choses que les fans aimeraient oubliés provenant de l'univers Nintendo, Link : the Faces of Evil en fait sous doute partie. Maintes fois parodié et utilisé dans différentes parodies ou Youtube Poop, aujourd'hui l'un des jeux de la "Triforce maudite" refait surface. En l'occurrence, un fan sous le pseudo Hoolopee, imagine et recréé les scènes avec le marchand issues de Link : the Faces of Evil dans une version remise au goût du jour à savoir en 3D haute définition (RTX On).

Le résultat est assez troublant de par sa qualité mais aussi de sa terreur qu'il s'en dégage. Un bien bel hommage rendu à cet opus qui malgré les années continue encore et toujours à nous hanter et traumatiser. Nous vous laissons juger par vous-même via les différentes vidéos postées ci-dessous. Et vous, quel est votre avis sur cette parodie ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube