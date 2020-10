Zelda : Breath of The Wild : le code morse S.O.S caché dans le thème musical des Créatures Divines

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un jeu dont on ne se lasse pas de découvrir les détails et les secrets tant il a été soigné. L'info que nous vous partageons aujourd'hui n'est pas nouvelle et il se peut que vous la connaissiez déjà... Cependant, elle a récemment été remis sur le devant de la scène (beaucoup de joueurs se (re)lançant dans l'aventure en attendant Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau) et il faut reconnaître qu'elle est suffisamment intéressante pour que nous la partagions avec vous, surtout que nous ne l'avions pas fait jusqu'à présent. Ce sont des joueurs qui ont initialement remarqué que lors du thème musical accompagnant les séquences avec les Créatures Divines, on entendait très clairement le code morse S.O.S comme un appel à l'aide des prodiges. Un super détail (un de plus !) que vous pouvez entendre par vous-même dans la vidéo de compilation ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête ! Quant à la sortie du préquel Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, rendez-vous le 20 novembre prochain .

Voir aussi au sujet de Zelda: Breath of The Wild : :

Source : Destructoid