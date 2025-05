Virtua Fighter 5 REVO annoncé sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2

SEGA et Ryû ga Gotoku Studio viennent d'annoncer l'arrivée de Virtua Fighter 5 REVO sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2. Au programme, de nombreuses améliorations, du nouveau contenu; du cross-play et un retour au netcode Pour l'instant pas de date de sortie mais un court trailer à retrouver ci-dessous.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

