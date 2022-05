Hilarant ! Moins de 24 heures après sa sortie, un joueur a déjà cassé sa télé en jouant à Nintendo Switch Sports

On ne devrait pas rire mais difficile de se retenir en découvrant cette vidéo d'un joueur qui en plein stream consacré à Nintendo Switch Sports explose son écran avec un lancer de Joy-Con qui à dores et déjà fait le tour du monde ! Et oui, le malheureux n'avait pas jugé utile d'attacher son Joy-Con au poignet, comme Nintendo le conseille pourtant... Résultat : son écran est foutu. Mais le streameur du nom de 63man peut se consoler puisqu'il vient d'établir un exploit en devenant officiellement le premier joueur à avoir détruit sa télé en jouant à Nintendo Switch Sports moins de 24 heures après sa sortie officielle . Et puis, peut-être, que Nintendo le remerciera voire lui offrira un nouvel écran car on peut être sûr que la petite vidéo de l'incident qu'il a partagé depuis (et que vous pouvez découvrir ci-dessous) aura bien plus d'impact que n'importe quel avertissement.

Pour rappel, Nintendo Switch Sports est disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 avril 2022 . Pour plus de détails voir notre news dédiée et notre test complet.

