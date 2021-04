Un fan prépare un impressionnant Super Mario à croquer pour l'apéritif

Venant tout juste de terminer Super Mario 3D World + Bowser's Fury sur Nintendo Switch et encore fraichement imprégné par l'ambiance du jeu, un joueur du nom de Casey Ligon a mitonné une petite collation à base de légumes, de fruits, de gâteaux secs et de charcuterie. Bien que coutumier de ce genre de réalisation culinaire, le résultat parle de lui-même et est littéralement à croquer. Retrouvez les images de cette œuvre d'art ci-dessous et sur cette page, et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 12 février 2021 . Pour en savoir plus retrouvez notre test complet en cliquant ICI. Plus d'infos dans nos news dédiées (en cliquant ICI) et avec notre revue de presse qui compile une sélection de tests et de notes (en cliquant LA.)

Source : Nintendolife