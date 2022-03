Ultime bande-annonce en français pour SONIC 2, Le Film

SONIC 2, Le Film sort à la fin du mois dans les salles obscures en France. En attendant, Paramount continue de faire la promotion du film notamment à travers des trailers. Ainsi, il y a quelques jours , un teaser supersonique a mis le feu à la toile en incluant notamment le meme Sanic et l'abominable première version de Sonic (avec ses petites dents de souris.) Retour aujourd'hui à une promo plus classique avec la bande-annonce finale du film qui reprend sa trame et quelques-unes de ses péripéties. Retrouvez là ci-dessous en version originale et en version française. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC 2, Le Film sortira en France au cinéma, le 30 mars 2022 . Plus d'infos sur le film avec nos news précédentes.

,