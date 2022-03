SONIC 2, Le Film : une nouvelle bande annonce teasée pour demain avec des images surprenantes

Si votre body est ready pour découvrir SONIC 2, Le Film qui arrive en avant première mondiale à la fin du mois dans les salles obscures en France, vous serez au rendez-vous demain pour découvrir un nouveau trailer du film. Pour le moment, Paramount n'a publié qu'un petit teaser rempli d'images subliminales dont certaines sont pour le moins étonnantes. En effet, au milieu d'images du film, on y voit Ben Schwartz, la voix originale de Sonic dans le film, en "chaussons" le merveilleux meme Sanic qui est tellement facile à reproduire et même l'horrible Sonic de la première version du film qui avait tant fait parler (souvenez-vous.) Une auto-dérision plutôt sympathique pour une campagne de promotion pour le moment bien orchestrée. En attendant de découvrir ce nouveau trailer, retrouvez quelques captures d'écran du teaser ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SONIC 2, Le Film sortira en France au cinéma, le 30 mars 2022 . Plus d'infos sur le film avec nos news précédentes.

Today the sonic cut… tomorrow A BRAND NEW TRAILER!!! Also if you scroll slowly, there’s a frame in here where I’m wearing ???? on my feet. #SonicMovie2

pic.twitter.com/yN3cv9GPwd