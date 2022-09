SONIC Prime : découvrez la première bande-annonce de la nouvelle série animée de Netflix

Sonic n'en finit plus de quitter le haut de l'affiche. Après SONIC 2, Le Film, sorti en mars dernier , notre hérisson bleu préféré (en même temps, on n'en connait pas des masses) effectuera le grand saut dans le jeu en monde ouvert, SONIC Frontiers, attendu le 8 novembre prochain sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. On devrait aussi retrouver Sonic dans une nouvelle série animée spécialement conçue pour Netflix. La série est attendue cet hiver sur le célèbre service de vidéos à la demande. En attendant de la découvrir, un premier teaser a été partagé sur le net. Retrouvez le ci-dessous avec en prime quelques images provenant du trailer.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

