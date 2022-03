Speed Life, une chanson en français de Stéphane Legar pour Sonic 2, Le Film

La sortie en salles de SONIC 2, Le Film se rapproche. Après les affiches et les trailers, on vous propose de découvrir une chanson issue de la bande originale du film. Surprise, c'est une chanson en français. Interprété par Stéphane Legar, un artiste israélien, très connu en Israël, La chanson se nomme Speed Life. Il s'agit d'une reprise d'un tube des années 80 de Rockwell (et Michael Jackson) Somebody's Watching Me (à réecouter ici). Retrouvez la chanson dans le clip publié sur la page Youtube de Stéphane Legar. On ne sait pas encore si la chanson se retrouvera dans la version internationale du film ou simplement dans la version française.

Pour rappel, SONIC 2, Le Film sortira en France au cinéma, le 30 mars 2022 . Plus d'infos sur le film avec nos news précédentes.

