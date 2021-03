Le tournage de Sonic 2, le Film a débuté

Malgré cette pandémie mondiale, l'industrie du divertissement ne chôme pas. En effet, comme vous le savez le secteur du jeu vidéo est en pleine expansion depuis maintenant plus d'un an à l'international mais il n'est pas le seul dans cette histoire car les films et notamment les séries bénéficient eux aussi d'une hausse exponentielle.

Teasé il y plusieurs mois de cela, le projet Sonic 2, Le Film nous donne aujourd'hui de ses nouvelles. En effet, le tournage de cette tant attendue suite aurait débuté récemment. C'est en effet l'information que nous a partagé le cinéaste américain Jeff Fowler sur les réseaux sociaux par le biais d'une photo d'une chaise réalisateur au design de Sonic 2, Le Film nous confirmant ainsi que le projet est sur la bonne voie.

Si cela vous intéresse, retrouvez le teaser du film dévoilé par Paramount Pictures via notre news dédiée ICI. D'ailleurs pour ce deuxième épisode il se pourrait que Tails, le fidèle compagnon de Sonic, soit aussi de la partie. En tout cas, nous avons hâte chez Nintendo-Master de découvrir cette fameuse suite. Pour rappel, Sonic 2, Le Film est attendu le 8 avril 2022 au cinéma (si tout ce passe bien). Et vous, attendez-vous cette suite avec impatience ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.