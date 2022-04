Two Point Campus - Découvrez l'école des sorciers dans un nouveau trailer

Prochain épisode du studio Two Point Studios, Two Point Campus propose aux joueurs de prendre les commandes d'une académie pour le moins déjantée. Après les cours d'archéologie, les développeurs nous proposent de découvrir à présent l'académie des sorciers.

Dans cette courte vidéo qui complète la série d’annonces des spécialités universitaires de Two Point Campus, découvrez un premier aperçu du cours de Magie où les étudiants fabriquent de mystérieuses potions, lisent l’avenir dans une boule de cristal et peuvent même remplacer leur tête par une citrouille. Assurez-vous que vos étudiants sont assidus et se perfectionnent dans la salle des sorts pour gagner leurs duels magiques sans mettre le feu aux poudres ! Leurs pouvoirs magiques deviennent plus costauds à mesure que les étudiants progressent : toute cette puissance sera nécessaire pour affronter la malédiction très ancienne et l’ennemi impitoyable qui s’annoncent.

Two Point Campus est un jeu de gestion bourré de charme qui vous invite à créer l’université de vos rêves, à façonner l’avenir de vos étudiants et à gérer tout ce qui se trouve entre les deux. Two Point Campus sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents le 9 août 2022 .

