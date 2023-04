Two Point Campus lance sa grande chasse aux oeuf avec sa mise à jour du Printemps

Alors que les beaux jours reviennent, le jeu Two Point Campus vous invite à gambader dans les jardins de votre académie avec la mise à jour du printemps. Cette dernière ajoute son lot de nouveautés, et notamment une Course aux œufs à travers le campus pour fêter Pâques. Le contenu de cette mise à jour est disponible dans la vidéo ci-dessous.

Wiggy Derrièrdargent a enterré ses œufs à Freshleigh Meadows, dans le cadre de sa dernière escapade extravagante. L’oisiveté est la mère de tous les œufs, mais il vous appartient tout de même de participer à cette Course aux œufs pour localiser les trésors, enterrés profondément aux quatre coins du campus. Il vous sera ensuite possible de décorer votre université avec vos trouvailles colorées, à moins que vous ne préfériez en tirer un profit substantiel à la revente.

La Mise à jour de printemps de Two Point Campus introduit également un nouveau costume, les très mignonnes Oreilles de lapin, ainsi qu’une ribambelle d’objets printaniers comme des lapins en chocolat, des poussins décoratifs ou un gigantesque œuf à disposer où bon vous semble.

Outre des tonnes de matières fantasques et fantastiques à découvrir, Two Point Campus vous invite à concevoir le meilleur environnement possible pour vos étudiants et professeurs. L’objectif ? Que tout ce petit monde passe l’année scolaire sans encombre ! La Mise à jour de printemps de Two Point Campus est disponible gratuitement, dès maintenant sur PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 et PlayStation 5, avant d'arriver la semaine prochaine sur Nintendo Switch. L'événement durera jusqu'au 21 avril sur toutes les plateformes.