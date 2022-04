Two Point Campus - Les développeurs reviennent sur la création de cette nouvelle aventure

Après les centres hospitaliers, la série Two Point s'apprête à chambouler le monde universitaire avec son dernier titre Two Point Campus. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, les développeurs nous ont gratifié d'un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Ce dernier nous permet de découvrir de nouvelles images, et en apprendre davantage sur la vision des développeurs vis à vis du titre. Attendu initialement pour le mois de mai, Two Point Campus sortira finalement le 9 août 2022 .

Avec Two Point Campus, construisez le campus de vos rêves et façonnez la vie de vos élèves pour leur offrir la plus belle expérience éducative possible. Si la décision de repousser le jeu de quelques mois a été prise, la vision du studio reste inchangée. L’équipe de développement revient dans cette vidéo sur les motivations derrière la création de Two Point Campus, les principales nouvelles fonctionnalités dont les amateurs de gestion profiteront à la sortie et les évolutions majeures depuis Two Point Hospital. Découvrez des séquences de jeu inédites tout en explorant les inspirations et motivations des équipes de Two Point Studios.