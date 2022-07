Two Point Campus - Une année scolaire pas comme les autres vous attend sur Nintendo Switch

Est-ce que l'Education Nationale pourrait s'inspirer du futur Two Point Campus pour résoudre tous ses problèmes actuels ? Sans doute que non, mais ça aurait le mérite de mettre un joyeux bazar dans notre rapport aux études. Toujours attendu pour le 9 août 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Two Point Campus est un titre de gestion qui va vous permettre de bâtir l'Académie de vos rêves, et de tout faire pour que vos étudiants soient les plus épanouis possibles. Afin d'avoir une vue d'ensemble sur le déroulement d'une année type dans le jeu, les développeurs nous proposent de découvrir un tout nouveau trailer ci-dessous.

Dans Two Point Hospital, vos interactions avec les patients ne durent que le temps de leur traitement. Dans Two Point Campus, l’année scolaire vous offre l’opportunité de créer davantage de liens avec vos étudiants. Pendant les vacances d’été, vous pourrez personnaliser votre campus, choisir les matières improbables et incroyables que vous proposerez l’année suivante et vous assurer que l’ensemble de l’université respecte les standards élevés du Two Point County. Quand tout vous semble prêt, l’année commence et les étudiants peuvent envahir les lieux pour se familiariser avec toutes les merveilles que vous leur avez réservé.

Mais le boulot est loin d’être terminé. Pour rester heureux et équilibrés, vos étudiants doivent sans cesse être divertis. Une soirée dansante organisée par le syndicat étudiant, davantage de Trompettes de l’Amour pour inciter les élèves aux confessions romantiques… tous les moyens sont bons pour leur permettre de vivre pleinement leur petite vie universitaire. Vous pouvez par exemple engager un assistant de soutien en cas de difficultés scolaires, ou alors construire plus d’espaces pour étudier. A la fin de chaque année scolaire, vous êtes noté en fonction des performances de vos étudiants : dieu de l’apprentissage ou véritable cancre de l’éducation ? Votre destin vous appartient dans Two Point Campus !