Two Point Campus voit sa sortie décalée au mois d'août

Attendu pour le 17 mai prochain , la suite de Two Point Hospital, Two Point Campus par la même équipe de Two Point Studios, vient d'annoncer décaler sa sortie au 9 août prochain . Mark Webley, le réalisateur du jeu a déclaré ceci :

Notre ambition depuis le début a été de publier simultanément Two Point Campus sur toutes les plates-formes, à savoir sur PC et sur consoles, avec la qualité et le standard que notre communauté attend de nous. Cela signifie malheureusement que nous aurons besoin d'un peu plus de temps avec Two Point Campus pour nous assurer que nous offrons le meilleur jeu possible qui puisse être apprécié de la même manière sur toutes les plateformes. Nous utiliserons ces trois mois supplémentaires pour optimiser Two Point Campus pour toutes les plateformes.

Un report de quelques mois pour une raison plus que louable quand on voit la qualité du premier opus et de son portage sur Nintendo Switch. Pour rappel, Two Point Campus est un jeu de gestion de campus universitaire extrêmement loufoque et amusant dans lequel il vous faudra faire face et régler diverses situations plus rocambolesques les unes que les autres.

Two Point Campus sera vendu sur l'eShop ainsi qu'en version boîte dès sa sortie à l'instar de son grand frère Two Point Hospital sorti sur Nintendo Switch le 5 mars 2020 .