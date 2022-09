Two Point Campus atteint le million d'unités vendues en seulement 2 semaines

Alors que l'éducation est une nouvelle fois au centre des débats en cette rentrée 2022-2023, que diriez-vous de vous échapper pour le campus le plus givré du monde vidéoludique ? Dernier projet signé Two Point Studios, le jeu de gestion Two Point Campus semble avoir séduit bon nombre de joueurs. En effet, SEGA et Two Point Studios viennent d'annoncer dans un communiqué avoir atteint le million d'unités vendues, tous supports confondus, et ce en seulement deux semaines. Preuve s'il en est que le studio reste une référence pour les amateurs de jeux de gestion décalés.

Two Point Campus a été un tel bonheur à créer que nous sommes particulièrement heureux de voir autant de gens apprécier le jeu ! Nous étions convaincus d’avoir façonné une expérience que les fans allaient adorer, mais les retours de la communauté ont largement dépassé nos attentes ! Nous souhaitons remercier l’ensemble des joueurs et joueuses du monde entier pour le soutien qu’ils nous témoignent en explorant sans relâche les nombreuses possibilités offertes par le jeu. Nous sommes impatients de découvrir les idées originales et fantastiques que la communauté aura encore à l’avenir.

Mark Webley - Studio Director de Two Point Studios