Two Point Campus creuse le sujet concernant les cours d'Archéologie dans un nouveau trailer

Nouvelle licence issue de l'imaginaire de Two Point Studios, le jeu vidéo Two Point Campus s'apprête à vous mettre au cœur de la gestion d'un campus universitaire complètement déjanté. Alors que nous attendons la sortie du jeu pour le 17 mai 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Two Point Studios et SEGA nous proposent ce jour de découvrir une première vidéo mettant en avant les leçons d'archéologie du campus.

Cette vidéo est la première d’une série qui révèle de nouveaux cours pour Two Point Campus : prenez une véritable leçon d’Archéologie avec une ribambelle de défis pour découvrir un maximum d'Artefacts. Vos étudiants manieront la pelle, les brosses et le détecteur de métal pour découvrir les nombreux objets éparpillés sur les différents sites de fouilles. Entraînez correctement vos élèves et votre équipe : plus ils en savent, plus leurs découvertes seront extraordinaires !

Two Point Campus est un jeu de gestion bourré de charme qui vous invite à créer l’université de vos rêves, à façonner l’avenir de vos étudiants et à gérer tout ce qui se trouve entre les deux. Two Point Campus sortira sur PC et consoles le 17 mai 2022. Les précommandes sont ouvertes ici en version physique, et sur les boutiques en ligne des fabricants de console en version numérique (les précommandes arrivent très bientôt sur l’eShopde la Nintendo Switch). Two Point Campus sera également disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.