Two Point Campus se met aux couleurs d'Halloween

Les étudiants de Two Point Campus vont avoir de quoi s'amuser durant la période d'Halloween avec la dernière mise à jour du jeu. Du 20 octobre au 1er novembre , cette mise à jour apportera une myriade de contenu supplémentaire à découvrir dans le dernier trailer dédié.

Ajoutez une petite vibe ténébreuse à votre campus grâce aux nouveaux objets de décoration disponibles. La radio locale a également été prise d’assaut par une mystérieuse entité qui enchaîne les bangers de l’effroi. Vous voulez fêter Halloween avec style ? Habillez vos étudiants et votre personnel avec les nombreuses tenues offertes pour l’occasion. Pas de chichi, on a déjà vu largement plus bizarre dans le Two Point County que ces loups-garous, momies et autres zombies qui se traînent jusqu’aux salles de classe !

Cerise sur la citrouille, cette mise à jour s’accompagne d’un Mode Challenge vous permettant de revisiter vos campus préférés tout en profitant de nouvelles épreuves et tribulations de l’étrange. Participez au Siège de Noblestead et faites équipe avec Blaggard pour protéger votre fac d’une foule grouillante et putride en panne de matière grise (on parle bien des zombies, pas des étudiants !), ou affrontez Nefaria Munch pour reprendre le contrôle de Poule-de-lard et délivrer les étudiants qu’elle a transformé en larbins cucurbitacés.