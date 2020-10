Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 41 en France - FIFA 21 sur le devant de la scène

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 41 (du 05 au 09 octobre 2020 ) qui nous est proposé, avec sans surprise FIFA 21 sur le devant de la scène.

Elle est l'une des franchises les plus populaires et la plus vendue chaque année nous voulons bien parler de FIFA. Encore une fois cette année le nouvel opus se hisse aisément au top de ce classement. Malgré l'avis plutôt mitigé des journalistes, FIFA 21 semble connaître malgré tout un succès commercial national. En l'occurrence nous le retrouvons en première, deuxième et troisième position sur trois plateformes différentes, respectivement la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch. C'est ensuite au tour d'Animal Crossing : New Horizons, la tendance de cette année, qui est à la quatrième position. Tandis que Crash Bandicoot 4 : It's About Time sur PS4 conserve sa place sur le podium en cinquième position.