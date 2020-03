TOP 10 des jeux Switch à faire en cas de confinement

Le Coronavirus s'étend partout dans le monde et les gouvernements de tous pays sont obligés de prendre des mesures en conséquence, allant jusqu'au confinement. Bloqué chez soi, le joueur Switch a le choix entre un bon nombre de jeux mais il a besoin de titre le gardant longtemps occupé. Il lui faut des jeux à la durée de vie phénoménale voir infinie afin de faire passer ses journées très vite et de façon agréable. Découvrez le TOP 10 des jeux Switch à faire en cas de pandémie !

Certains jeux seront accompagnés de citation provenant du test associé sur Nintendo-Master.

10 ème

La Switch a eu du mal à avoir son bon jeu de simulation/gestion, genre de jeu habituellement chronophage. Après un RollerCoaster Tycoon Adventures raté et un Cities Skyline qui rame quand la ville est trop grande, la petite console de Nintendo a accueilli récemment Two Point Hospital. Avec ses 15 complexes hospitalier et ses centaines de maladies, ce très bon jeu de gestion vous occupera très longtemps.

La durée de vie dépend d'ailleurs de votre volonté de perfectionnement de vos hôpitaux. Mais sachez que ce jeu a la faculté de transformer les heures en minutes. Vous ne verrez pas le temps passer.

9 ème

La démo de ce jeu, disponible sur l'eShop, dure 10 heures. Cette exceptionnelle durée pour une version d'essai n'est qu'un brin d'herbe dans l'immensité de ce jeu. Avec son aventure à multiples rebondissements et ses personnages hauts en couleurs, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime vous embarquera dans un monde féérique pendant de nombreuses heures.

Si les premières heures pourront vous donner effectivement une impression de déjà-vu, Square Enix a préparé pour cet épisode quelques bonnes surprises tout le long de l’aventure, qui vous demandera un bon 80h minimum pour en voir le bout, sans compter les rajouts de cette version Switch.

8 ème

Animal Crossing New Horizons propose énormément d'activité. L'agrandissement de votre maison, la pêche, la chasse aux insectes ou le déterrage de fossiles sont quelques exemples. Les nombreux objectifs de collection cumulés aux évènements et changements de saison font de ce jeu un titre sans fin.

Comme toujours, il est très difficile d'évaluer concrètement la durée de vie d'un Animal Crossing puisque précisément, ce jeu est en quelque sorte une seconde vie et n'a pas de limites temporelles réelles si ce n'est celle de votre propre vie...

7 ème

Dragon Quest Builders 2 est un RPG avec un mode construction similaire à Minecraft. Une fois l'histoire finie, le jeu continue et a une durée de vie presque illimitée. Il est possible de retourner dans les anciennes iles, de chercher des compagnons d'aventures, confectionner de nouvelles recettes, réussir de nouveaux objectifs pour avoir des objets, armes et armures inédits. On peut aussi partager son ile ou visiter celle des amis.

La durée de vie quant à elle est très bonne voire infinie si vous vous sentez l'âme créative. En effet, outre une histoire qui vous tiendra de longues heures que vous ne verrez pas défiler, vous pourrez passer énormément de temps à créer tout un tas d'édifices ou tout ce qui pourrait vous passer par la tête. C'est toute l'essence d'un titre à vocation bac à sable. Créer, construire, imaginer !

6 ème

Civilization VI permet de gérer son peuple à travers les âges en remportant des victoires religieuses, scientifiques, culturelles, technologiques et bien sûr militaires. Même si au bout de 2 heures de jeu, notre brave Nintendo Switch commence à souffrir à cause des tonnes d'éléments à prendre en compte, le jeu reste addictif. Sa durée de vie quasiment infinie est possible grâce aux nombreux paramètres personnalisables, aux scénarios prédéfinis et aux DLC qui renouvellent l'expérience de jeu.

5 ème

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition est le portage exploit qui se permet de contenir l'intégralité du jeu et ses 2 énormes DLC dans une cartouche pleine à ras bord de 32 go ! Avec sa longue histoire principale bien écrite, son immense monde ouvert et ses jolis graphismes (surtout depuis la dernière mise à jour), la quête principale du jeu de CD Projeckt vous tiendra une bonne centaine d'heures. Il faut alors ajouter les quêtes secondaires, de trésors et de sorcelleurs pour arriver à un nombres hallucinant de 268 quêtes. Chacune, même si elles sont de durée variable, racontent une histoire toujours prenante avec des personnages forts. Compléter ce jeu à 100% vous prendra des centaines et des centaines d'heures !

4 ème

Le monde de The Legend of Zelda Breath of The Wild est 2,6 fois plus étendu que celui de The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Tout comme Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime, les 10 heures nécessaires pour sortir du Plateau du Prélude n'est qu'un apéritif avant le plat de résistance. Ce repas, vous l'avez dégusté pendant de longues heures à arpenter Hyrule, à changer de chemin, à expérimenter avec les outils fournis, à découvrir les animaux et ennemis, à être émerveillé devant les panorama et plus simple à être curieux comme un explorateur. Le nombre d'heures de jeu s'affole. Certains joueurs en sont à 200, 300 voire même 400 heures !

Nintendo a créé un formidable terrain de jeu dans lequel vous pourrez vous perdre durant des heures et des heures et que vous n'êtes pas prêt de lâcher. Une Durée de vie phénoménale

3 ème

Le podium est occupé par des jeux infinis. Il leur arrive constamment de nouvelles choses qui renouvelle l'intérêt, ce qui les transforme en jeu sans fin.

Le gigantesque Minecraft possède une durée de vie infinie en offrant énormément de possibilités, surtout en mode survie. Le mode créatif permet d'expérimenter un tas de choses et de laisser libre cours à son imagination. Le succès de ce jeu de construction est mérité et la communauté toujours active.

2 ème

On peut critiquer Fortnite pour sa communauté ou pour les pratiques toujours plus douteuses de rétention de Epic Games mais on peut aussi faire un constat : 2 ans et demi après sa sortie, Fortnite est toujours debout et il continue à être pratiqué par de nombreux joueurs à travers le globe. Le secret de sa longévité est la constante évolution du monde grâce aux nombreuses mise à jour, son système de saison redonnant de l’intérêt, son accessibilité et surtout sa gratuité. Sans scénario, le jeu est sans fin. Arrivé en 2018 sur Switch, le Battle Royale d'Epic Games s'est fait une place.

1 er

Avec Super Mario Maker 2, Nintendo propose à nouveau de composer son propre Mario 2D. La formule s'est étoffée en tout point. La partie créative est ultra complète et continue même d'être fournie gratuitement via des mise à jour comme l'ajout récente de Link, qui offre un gameplay différent et autant de folles possibilités. La partie Online du jeu permet de jouer à l'un des 10 millions de niveaux créés par les fans du monde entier. Certains d'entre-eux dépassent l'ingéniosité des stages de Nintendo du mode histoire. Des années plus tard et sur une console morte, Super Mario Maker sur WiiU continuait à recevoir des niveaux incroyables. Le second épisode part dans la même lignée.

Super Mario Maker 2 propose un contenu énorme avec une durée de vie quasi infinie. Le titre est rempli à ras bord de modes et, surtout, de niveaux délirants à découvrir seul ou à plusieurs... C'est une évidence : le titre est plus riche et plus complet que son prédécesseur.

Mention Spéciale

Jeu vidéo fitness comme seul Nintendo sait le faire, Ring Fit Adventure est notre mention spéciale. Contrairement à un WiiFit, ce jeu possède un mode histoire comprenant des exercices de renforcement de l'ensemble du corps humain. Les personnes souhaitant s'initier au sport ou voulant garder une bonne condition physique peuvent se procurer ce Ring Fit Adventure. Même si les exercices du programme de fitness peuvent sembler répétitifs, le jeu a potentiellement une durée de vie infinie qui dépend de votre assiduité à vouloir faire un effort physique devant votre téléviseur. Parfait en cas de pandémie.