The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom - Les précommandes sont ouvertes sur les boutiques en ligne

Alors que nous sommes désormais à moins de 100 jours de la sortie officielle de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, les esprits commencent à s'agiter. Quand aurons-nous des informations sur le jeu qui est resté jusque-là extrêmement discret ? Allons-nous avoir le droit à un Nintendo Direct entièrement dédié ? Malheureusement nous n'avons aucun éléments de réponses à ces questions. Mais si comme votre serviteur, et en tant que fan vous savez déjà que vous ferez l'acquisition du jeu, sachez que les précommandes sont enfin ouvertes sur Fnac et amazon entre autres. Comme toujours le prix de départ de 64,99€ est assez élevé, mais la garantie au plus bas prix devrait permettre de le voir à aux alentours à 59,99€ lors de sa sortie officielle le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Précommander sur amazon.fr