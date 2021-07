Tails of Iron se dévoile un peu plus et se date

Déjà annoncé sur Nintendo Switch il y a quelque temps, Tails of Iron refait aujourd'hui parler de lui au travers d'une toute nouvelle bande-annonce et de l'annonce de sa date de sortie. Le titre est donc attendu le 17 septembre prochain sur l'eShop (et en version boîte), une information qui vient clarifier le très vague 2021 dont nous disposions jusque-là.

Tails of Iron est un jeu d'aventure RPG entièrement dessiné à la main et doté d'animations soignées qui viendra illuminer l'eShop de son style graphique impeccable tout en proposant des combats brutaux et exigeants. Le crafting sera aussi présent (comme dans tout bon RPG qui se respecte) afin de permettre à votre avatar-souris de concocter diverses potions et armes pour vous aider au cours de votre aventure, petit fun fact, la voix de cette bande-annonce semble n'être nulle autre que celle de notre fameux Geralt de Riv de la saga The Witcher, un bel hommage pour Tails of Iron qui affirme son statut de RPG a part entière.

Vous laisserez-vous tenter par Tails of Iron le 17 septembre prochain ?