Tails of Iron - Menez vos troupes d'une queue de fer dans cet RPG sur Nintendo Switch

Il est certains jeu qui, rapidement décrits nous donnent une impression étrange en tête. Tails of Iron fait partie de ceux-là, quand on vous explique que vous devez prendre le contrôle de rats soldats devant repousser l'invasion d'infâmes grenouilles. Et pourtant, United Label et Odd Bug Studio réussissent à nous vendre se projet avec un sérieux et une plastique tellement au poil qu'il nous tarde qu'une chose, c'est de commencer à jouer à Tails of Iron.

Attendu dans le courant de l'année 2021 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Tails of Iron aura également le droit à sa propre version physique. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Situé dans un pays sinistre en proie à la guerre, Tails of Iron est un RPG d'aventure dessiné à la main avec des combats d'une brutalité saisissante. En tant que Redgi, héritier du trône du Rat, vous devez restaurer votre royaume brisé en bannissant l'impitoyable Clan des Grenouilles et son féroce chef, Greenwart.

En explorant ce monde au charme trompeur, vous rencontrerez un groupe de compagnons uniques, prêts à vous aider dans votre aventure. Et vous aurez besoin de toute l'aide possible, qu'il s'agisse de nouvelles recettes de cuisine, de plans pour forger des armes et des armures mortelles, ou même d'une taupe mobile capable d'envahir les terres et dotée d'une armure !

Surmontez vos peurs. Sauvez vos frères. Restaurez votre royaume.

Votre queue quête a commencé...

Maîtrisez le combat brutal

Des grenouilles zombies aux larves gargantuesques - et tout ce qui se trouve entre les deux - le Royaume est inondé de dangers. Pour surmonter chaque rencontre périlleuse, vous devrez étudier les attaques de votre adversaire et réagir en conséquence ! Heureusement, vous disposez d'un éventail de capacités mortelles, comme les coups de parade et les exécutions fatales, sans oublier les attaques à distance avec votre arc et vos flèches.

Explorez un royaume perfide

Accompagné des narrations profondes et rauques de Doug Cockle (voix de Geralt de Rivia dans The Witcher), préparez-vous à vous embarquer dans une aventure épique à travers le royaume médiéval-fantastique du Rat. Accomplissez des quêtes annexes et des chasses aux factions pour gagner de l'or supplémentaire, ou joignez-vous à un compagnon aux yeux perçants pour égaliser les chances.

Personnalisez votre attaque

Adaptez le style de combat de Redgi à la tâche à accomplir. Une armure lourde peut offrir une meilleure protection, mais pouvez-vous vraiment vous permettre de ralentir votre jet d'esquive ? Et puis il y a la question de l'arme : les haches ont du punch, tandis que les lances sont rapides et agiles. Peut-être préférez-vous les performances globales d'une fidèle épée ?

Surmonter des combats de boss sauvages

Alors que le danger rôde autour de chaque champignon, vous devrez garder votre esprit vif et votre lame affûtée lors des combats de boss dévastateurs. De sang-froid dans tous les sens du terme, ces amphibiens surdimensionnés présentent chacun un défi unique en matière de combat, et il vous faudra plus qu'une bonne armure pour en sortir vainqueur.

Créez des recettes, fabriquez des armes et forgez des armures.

Le donjon de Redgi abrite également ses frères, Rem-Rem, Bam-Bam et Dug. Rem peut préparer un festin de santé avec des ingrédients trouvés dans le monde entier, tandis que Bam peut fabriquer de nouvelles armes et armures à partir de plans spéciaux que vous découvrirez... si vous cherchez bien. Enfin, il y a Dug, qui vous informera des nouvelles quêtes disponibles dans le royaume.

Caractéristiques principales