Tails of Iron - Les rats passent à l'attaque dans une nouvelle vidéo de gameplay

Dernier bébé de United Label et Odd Bug Studio, Tails of Iron prépare sa sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes en se dévoilant à nous petit à petit. Aujourd'hui c'est donc une nouvelle bande-annonce qui nous est présentée, mettant en lumière les combats brutaux qui opposeront les rats et les grenouilles. Nous vous laissons visionner ladite vidéo ci-dessous.

Créé par l'équipe de développement indépendante Odd Bug Studio et publié par United Label, Tails of Iron entraîne les joueurs dans une quête périlleuse dans un monde au charme trompeur, immersif et dessiné à la main. Lorsque le clan des grenouilles envahit le royaume, Redgi, héritier du Trône des Rats, doit rassembler une équipe de camarades intrépides et se battre pour sauver son royaume en péril. Ce conflit passionnant est raconté tout du long par la voix emblématique du légendaire Doug Cockle (Geralt de Riv de la série de jeux The Witcher). La bande-annonce dévoile également les combats de boss féroces qui attendent les joueurs, qui tenteront d'affronter les généraux surdimensionnés du clan des grenouilles qui patrouillent le pays. Qu'il s'agisse de Lans Alot, le lancier, ou de Bloki Magu, le mangeur de chair de rat, ces amphibiens au sang froid présentent chacun un défi unique. Les joueurs devront observer leurs mouvements individuels et réagir en conséquence afin de sortir triomphant.